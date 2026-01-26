Каждая вторая участница Женского клуба в Севастополе нашла работу в 2025 году

По итогам 2025 года Женский клуб «Лига успеха» при Кадровом центре «Работа России» Севастополя объединил 70 женщин. Более 30 из них смогли трудоустроиться. Сегодня участницы клуба работают бухгалтерами, менеджерами, юристами, поварами, специалистами по социальной работе, операторами котельной, а некоторые открыли собственный бизнес.

Первая встреча в этом году собрала 15 жительниц города и была посвящена самопознанию и поиску внутренних ресурсов. Участницам предложили подход, который помогает по-новому взглянуть на свои интересы и профессиональные склонности.

В результате женщины ушли с более четким пониманием своих мотиваций, сильных сторон и направлений, в которых им комфортнее развиваться. Эти знания помогают более осознанно подходить к выбору профессии и будущего места работы.

Женский клуб — это живые и практичные встречи. Участницы могут задать вопросы, обсудить сомнения и попробовать что-то новое. В прошлом году мы провели для участниц клуба семь встреч. Это были мастер-классы, тренинги, встречи с психологами, карьерными консультантами и предпринимателями, — рассказала председатель Женского клуба, начальник отдела оказания услуг по профориентации и профобучению граждан Ирина Реклицкая.

Клуб при Кадровом центре Севастополя открыт для всех желающих, но в первую очередь ориентирован на женщин из семей участников СВО, мам с маленькими детьми, выпускниц и тех, кто планирует открыть собственное дело. Все организационные вопросы берет на себя центр — от помощи в выборе направления до психологической и профессиональной поддержки.

Отметим, в 2025 году за помощью в службу занятости Севастополя обратились более 1,6 тысячи женщин. Среди них — 24 многодетные мамы и 5 жен участников СВО. Каждая получила индивидуальные консультации и прошла профориентацию. Каждая вторая женщина уже трудоустроилась, а 44 жительницы города открыли собственное дело.

Напомним, Женский клуб «Лига успеха» работает при Кадровом центре «Работа России» Севастополя с мая 2025 года в рамках нацпроекта «Кадры». Участие во встречах бесплатное. Записаться на следующую встречу можно по адресу: ул. Руднева, 40. Контакт-центр: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя