Каждый четвертый мужчина-руководитель из Крыма считает, что брюнетки работают эффективнее

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины-руководители и представители экономически активного населения, работающие под руководством женщины.

Согласно мнению 24% руководителей-мужчин, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос. 10% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 9% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (51%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!» — отмечают в пресс-службе сервиса.

Судя по опросу крымчан, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 39% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка (34%), у 9% — обладательница рыжей шевелюры.

Время проведения: 23 июня — 5 июля 2024 года

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