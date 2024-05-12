Каждый четвертый родитель в Крыму — за то, чтобы китайский язык был обязательным для изучения в школах

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители школьников из Крыма.
Сегодня 1 из 4 родителей школьников в Крыму — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в средних учебных заведениях. 13% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Впрочем, большинство против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор») и введения в перечень обязательных предметов китайского («Он очень сложный. Только по желанию»).
Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2024 года
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С тегами: образование в Крыму