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Каждый четвертый родитель в у — за то, чтобы китайский язык был обязательным для изучения в школах
фото: pikist.com

Каждый четвертый родитель в Крыму — за то, чтобы китайский язык был обязательным для изучения в школах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 12.05.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители школьников из Крыма.

Сегодня 1 из 4 родителей школьников в Крыму — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в средних учебных заведениях. 13% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Впрочем, большинство против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор») и введения в перечень обязательных предметов китайского («Он очень сложный. Только по желанию»).

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Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2024 года

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