Каждый четвёртый крымчанин считает: романтические отношения на работе не влияют на работу

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, имеющие опыт работы.

Среди работающих крымчан 25% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 5% опрошенных. 44% уверены в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе.

К служебным романам между подчиненными и руководителями 13% горожан относятся нейтрально. Только 8% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 51%.

Горожане, имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями, чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.

Среди представителей компаний к служебным романам между сослуживцами нейтрально относится каждый пятый. Каждый десятый считает, что они способствуют делу. По мнению 52% эйчаров, романтические отношения между коллегами мешают работе.

Рассуждая о романтике между руководителями и подчиненными, 14% опрошенных считают, что на общем деле такие отношения никак не сказываются. Только 7% наблюдают их положительное влияние на работу. Служебные романы между подчиненными и начальством критикуют чаще, чем отношения между коллегами: негативные отзывы оставили 64% HR-менеджеров.

Время проведения: 15 марта — 2 апреля 2024 года