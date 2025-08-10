Каждый день севастопольцы отправляют более 80 обращений с помощью платформы обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе»

Платформа обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» предназначена для упрощения общения граждан с госучреждениями. По словам Владимира Заячникова, заместителя начальника управления государственных услуг департамента цифрового развития Севастополя, в прошлом году было зафиксировано около 30 тысяч обращений, а за первую половину 2025 года – уже более 17 тысяч. При этом средний срок обработки обращений сократился с 10 до 8 дней.

Мы видим увеличение количества обращений. Популярные темы – это дороги, ЖКХ, благоустройство и вывоз мусора. В среднем приходит более 80 обращений в день, – отметил специалист.

Удобство пользования платформой обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» отметили и сами горожане. Так, жительница Севастополя Анна Костюк поделилась своим опытом подачи заявления онлайн, когда сообщила о поломке горки и скамеек в Комсомольском парке.

Решила отправить обращение в приложение. Буквально три минуты это заняло. Пришли спустя неделю, а там уже все починили. С помощью платформы я еще принимала участие в голосовании за благоустройство скверов. Сделала свой выбор и теперь у нас в районе благоустроили территорию, – рассказала Анна.

Напомним, платформа «Госуслуги.Решаем вместе» позволяет отправлять обращения через разные каналы: портал Госуслуги, мобильное приложение, официальный сайт или госпаблик ответственного ведомства. Кроме того, составить заявление помогут специалисты в любом из МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя