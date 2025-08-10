Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Каждый день севастопольцы отправляют более 80 обращений с помощью платформы обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе»
Новости Республики
Каждый день севастопольцы отправляют более 80 обращений с помощью платформы обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Каждый день севастопольцы отправляют более 80 обращений с помощью платформы обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:08 10.08.2025

Платформа обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» предназначена для упрощения общения граждан с госучреждениями. По словам Владимира Заячникова, заместителя начальника управления государственных услуг департамента цифрового развития Севастополя, в прошлом году было зафиксировано около 30 тысяч обращений, а за первую половину 2025 года – уже более 17 тысяч. При этом средний срок обработки обращений сократился с 10 до 8 дней.

Мы видим увеличение количества обращений. Популярные темы – это дороги, ЖКХ, благоустройство и вывоз мусора. В среднем приходит более 80 обращений в день, – отметил специалист.

Удобство пользования платформой обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» отметили и сами горожане. Так, жительница Севастополя Анна Костюк поделилась своим опытом подачи заявления онлайн, когда сообщила о поломке горки и скамеек в Комсомольском парке.

Решила отправить обращение в приложение. Буквально три минуты это заняло. Пришли спустя неделю, а там уже все починили. С помощью платформы я еще принимала участие в голосовании за благоустройство скверов. Сделала свой выбор и теперь у нас в районе благоустроили территорию, – рассказала Анна.

Напомним, платформа «Госуслуги.Решаем вместе» позволяет отправлять обращения через разные каналы: портал Госуслуги, мобильное приложение, официальный сайт или госпаблик ответственного ведомства. Кроме того, составить заявление помогут специалисты в любом из МФЦ.

Узнайте больше:  Севастополь: на подъеме от улицы Академика Крылова до улицы Рябова монтируют новое наружное освещение

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x