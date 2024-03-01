Каждый десятый работающий крымчанин продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

1 из 10 трудоустроенных горожан планирует присоединить отгулы или дни отпуска к выходным на 8 Марта, чтобы отдыхать дольше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В Крыму каждый десятый работающий хочет продлить отдых на 8 Марта отпусками и отгулами. У 67% опрошенных нет подобных планов. 12% пока не определились. Планирующих отпуска и отгулы среди женщин и мужчин примерно поровну: 11 и 9% соответственно, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Как относятся к празднику представители разных полов? Женщины — чаще всего однозначно любят 8 Марта (52%). Каждой четвертой эта дата нравится. 16% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. Среди мужчин однозначно положительных и скорее положительных оценок примерно поровну (36 и 35% соответственно), еще 22% отзывались о Международном женском дне нейтрально.

Время проведения: 22—28 февраля 2024 года