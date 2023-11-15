Каждый седьмой работающий крымчанин утверждает, что в его коллективе ненавидят инициативных коллег

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как в трудовых коллективах относятся к инициативным сотрудникам. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

К чужим инициативам 56% крымчан относятся положительно, 32% — нейтрально, 9% — отрицательно. Отношение руководства компании к инициативам сотрудников 4 из 10 горожан оценили как позитивное, 27% — как спокойное и 13% — как негативное. Примерно поровну респондентов назвали отношение трудовых коллективов к инициативам коллег положительным и нейтральным (35 и 34% соответственно). О неприязни рассказали 14% опрошенных, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Мужчины одобряют деятельных коллег лично и уверены в поддержке инициатив коллегами чаще женщин. Больше всего же в положительном отношении к инициативам, как со стороны трудовых коллективов, так и руководства, уверены респонденты с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц, и сами они чаще других поддерживают чужие инициативы.

Время проведения: 3—14 ноября 2023 года