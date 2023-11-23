Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Каждый третий работающий крымчанин рассказал о конфликтах из-за отпусков
актуально в республике
Каждый третий работающий крымчанин рассказал о конфликтах из-за отпусков
фото: pikist.com

Каждый третий работающий крымчанин рассказал о конфликтах из-за отпусков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:40 23.11.2023

Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные крымчане.

34% крымчан сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков: 30% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 4% горожан получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам. К счастью, в большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (57% опрошенных), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 20—22 ноября 2023 года

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.