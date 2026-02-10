Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Каждый третий севастополец нашел работу при поддержке службы занятости — после бесплатного обучения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:08 10.02.2026

В 2025 году обучение по региональным программам Кадрового центра «Работа России» прошли 100 жителей Севастополя. Более трети выпускников после завершения курсов трудоустроились или улучшили свои профессиональные позиции.

Большинство участников обучения — севастопольцы в возрасте от 35 до 54 лет. Это люди, которые решили сменить профессию, вернуться на рынок труда после перерыва или повысить квалификацию, чтобы быть более конкурентоспособными у работодателей.

Существенную часть слушателей составила молодежь от 20 до 34 лет — начинающие специалисты и выпускники, которым важно было получить практические навыки. Реже обучение выбирали граждане пенсионного и предпенсионного возраста, однако именно для них курсы часто становились возможностью возобновить трудовую деятельность. В числе обучившихся преобладали женщины. Для многих из них программы стали реальной поддержкой при выходе на работу после перерыва, в том числе связанного с уходом за ребенком.

В этом году мы планируем обучить в рамках региональных программ 200 человек. Принять участие в обучении могут безработные граждане, зарегистрированные в кадровом центре, женщины с детьми до трех лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также пенсионеры по старости, которые хотят возобновить трудовую деятельность, — сообщила начальник отдела оказания услуг по профориентации и профобучению граждан Кадрового центра «Работа России» Ирина Реклицкая.

Обучение велось по направлениям, востребованным в экономике города: административная и управленческая деятельность, бухгалтерский и финансовый учет, сфера закупок, ЖКХ, цифровые профессии, а также предпринимательство.

Для многих обучение стало точкой профессионального перезапуска. Так, часть слушателей после курсов смогли устроиться на новую работу, кто-то получил повышение, а некоторые выпускники открыли собственное дело или начали работать как самозанятые.

Узнать подробности, актуальный список направлений и записаться на консультацию можно в Кадровом центре Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40, а также по телефону +7 (8692) 66-22-92.

Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

