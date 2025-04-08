Каждый второй крымчанин поддерживает идею разрешить несовершеннолетним работать в выходные во время каникул

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из Крыма.

Госдума приняла законопроект, разрешающий работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул подростков 14—17 лет. Раньше это было возможно только в творческих профессиях. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Как жители Крыма относятся к этой инициативе? 56% опрошенных поддержали законопроект: «Думаю, это правильно. Потому что несовершеннолетних как раз-таки охотно принимают те компании, которые работают без выходных, например, кафе и развлекательные центры».

Каждый четвертый (24%) выступил против: «Это большая нагрузка для неокрепшего организма. Будут злоупотреблять и работать все лето без отдыха, чтобы заработать больше».

Активнее всего законопроект поддержали молодые люди до 35 лет: среди них уровень одобрения достиг 58%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 48%. Уровень поддержки инициативы парламентариев среди родителей подростков выше: 64% из них одобряют нововведения в ТК РФ.

Сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал 1 из 10 работодателей.

Интерес к трудоустройству среди несовершеннолетних также растет. Так, за последний год количество резюме несовершеннолетних в России увеличилось на 13–15%. Первопричина — демографическая, численность молодежи на рынке труда начинает прирастать. Однако количество вакансий для подростков, согласно данным SuperJob, пока сильно не изменилось (+7% за год в целом по РФ) — строгие государственные требования к охране труда остаются серьезным ограничением для работодателей.

SuperJob проанализировал отклики работодателей на резюме соискателей 14—17 лет и определил топ-5 профессий, на которые чаще всего рассматривали несовершеннолетних соискателей за последний месяц, а также определил топ-5 позиций на неполную занятость, наиболее востребованных у несовершеннолетних соискателей (14—17 лет) в марте 2025 (в порядке убывания, данные по России в целом):

Топ-5 профессий, на которые работодатели чаще всего рассматривали резюме несовершеннолетних соискателей Топ-5 позиций на неполную занятость, наиболее востребованных у несовершеннолетних соискателей юношей девушек юношей девушек Продавец / кассир Продавец / кассир Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик Продавец / кассир Оператор call-центра Помощник повара Продавец / кассир Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик Менеджер по продажам / по работе с клиентами Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик Курьер Оператор call-центра Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик Уборщик Оператор call-центра Сотрудник предприятия быстрого питания Курьер Курьер Сотрудник предприятия быстрого питания Менеджер по продажам / по работе с клиентами

Время проведения: 1—4 апреля 2025 года

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