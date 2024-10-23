Каждый второй крымчанин считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо

23 октября работники рекламной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой крымчанин. В открытом опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Судя по результатам опроса, чаще всего под воздействием рекламы иркутяне покупают продукты питания (7%), косметику, парфюмерию, средства по уходу (5%) и бытовую технику (3%). По 3% респондентов отметили, что реклама побудила их к покупке гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии, по 2% — к приобретению автотоваров, одежды, обуви и билетов на культурные мероприятия.

Женщины под влиянием рекламы чаще мужчин покупают продукты питания, косметику и бытовую химию, а мужчины — отправляются за гаджетами и запчастями.

Каждый второй крымчанин (50%) считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо. Чаще это утверждали мужчины (53% против 47% женщин).

Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой иркутянин (15%). Каждый одиннадцатый (9%) готов рекламировать только качественный и полезный продукт. Женщины хотели бы участвовать в рекламе косметики, продуктов питания и предметов одежды, а мужчины — автомобилей и спортивных товаров.

Каждый четвертый крымчанин (26%) не стал бы сниматься в рекламных роликах: «Реклама — это не мое».

Какая реклама произвела наибольшее впечатление на крымчан? Согласно опросу, больше всего респондентам запомнилась реклама банка «Империал» (2%). По 1% отметили рекламу Mercedes, МТС, ВТБ, Coca-Cola, Snickers, сервисов Сбербанка, Ozon и Теле2.

Время проведения: 9—21 октября 2024 года

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