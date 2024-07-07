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Каждый второй крымчанин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру
фото: pikist.com

Каждый второй крымчанин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 07.07.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и менеджеры по персоналу из Крыма.

31% работодателей в Крыму считают, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников. Каждый четвёртый утверждает, что влюблённость положительно сказывается на трудоспособности, а 14% — что отрицательно. Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй горожанин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру: 4 из 10 респондентов (40%) уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 13% отмечают, что скорее способствует. 30% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше горожан: 53% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 16% — что скорее препятствуют. 20% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

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Если о том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины, то вот мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, популярнее среди женщин. Мужчины же чаще убеждены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.

Время проведения: 24 июня — 4 июля 2024 года

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