Каждый второй крымчанин затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей

Каждый второй горожанин пока затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

На вопрос «Искусственный интеллект для вас — это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?» затруднились ответить 55% крымчан. «Это помощь. Но нужно проверять»; «Искусственный интеллект несовершенен»; «Скорее экономия времени», «Если это творчество (литература, музыка, живопись и т.д.), то халтура. Если технологии, требующие точности и основанные на определённых шаблонах и чётких протоколах, то ИИ — это скорее благо», — комментируют респонденты. Горожан, считающих выполненную с использованием нейросетей работу более качественной, — 22%. Для 23% опрошенных искусственный интеллект на сегодняшний день является синонимом брака и халтуры, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Мужчины чаще, чем женщины, оставляли негативные отзывы о нейросетях (28 и 18%). Женщины больше всех затруднялись с оценкой (60%). Защищают нейросети чаще всего респонденты до 34 лет: 3 из 10 назвали ИИ гарантом высокого результата и качества работы.

Время проведения: 10—18 апреля 2024 года