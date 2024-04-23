Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Каждый второй крымчанин затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей
актуально в республике
Каждый второй крымчанин затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей
иллюстрация: pikist.com

Каждый второй крымчанин затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:58 23.04.2024

Каждый второй горожанин пока затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

На вопрос «Искусственный интеллект для вас — это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?» затруднились ответить 55% крымчан. «Это помощь. Но нужно проверять»; «Искусственный интеллект несовершенен»; «Скорее экономия времени», «Если это творчество (литература, музыка, живопись и т.д.), то халтура. Если технологии, требующие точности и основанные на определённых шаблонах и чётких протоколах, то ИИ — это скорее благо», — комментируют респонденты. Горожан, считающих выполненную с использованием нейросетей работу более качественной, — 22%. Для 23% опрошенных искусственный интеллект на сегодняшний день является синонимом брака и халтуры, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще, чем женщины, оставляли негативные отзывы о нейросетях (28 и 18%). Женщины больше всех затруднялись с оценкой (60%). Защищают нейросети чаще всего респонденты до 34 лет: 3 из 10 назвали ИИ гарантом высокого результата и качества работы.

Узнайте больше:  Поздравление Сергея Аксёнова с днем рождения Крымского архипастыря митрополита Лазаря

Время проведения: 10—18 апреля 2024 года

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.