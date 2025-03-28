Каждый второй крымчанин знает, как отстоять свои права в спорах с работодателем

SuperJob — 25 лет. Вот уже четверть века сервис помогает соискателям разобраться в своих трудовых правах:

Наши вебинары про трудовое законодательство посмотрели сотни тысяч россиян. С 2010 года мы спрашиваем россиян, как они оценивают свои знания ТК РФ: за 15 лет осведомленность улучшилась, но в целом по-прежнему есть, куда стремиться. Каждый второй респондент знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Крыма, — отмечают специалисты сервиса.

Каждый второй экономически активный житель Крыма (50%) знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. Еще 35% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет оценивают свою компетентность в вопросах трудового законодательства выше, чем те, кто моложе, и те, кто старше (52%). Среди горожан с доходом от 100 тыс. руб. больше всего тех, кто хорошо знает основные положения ТК и способен отстаивать свои права перед работодателем (55%).

15% рассказали, что не знакомы с нормами трудового законодательства: «Не вижу смысла изучать — нормы всё равно не соблюдаются»; «Мне достаточно жизненного опыта».

Время проведения: 21—26 марта 2025 года

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