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Керчь после ударов ВСУ полностью обесточена

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 10:52 15.07.2026

Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации города Иван Кошель.

В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания, – написал Кошель в своем канале в МАКС.

Он подчеркнул, что все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах и призвал граждан сохранять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации.

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Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщалось ранее. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. В понедельник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.

источник: РИА Новости Крым

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