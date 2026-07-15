Керчь после ударов ВСУ полностью обесточена

В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания, – написал Кошель в своем канале в МАКС.

Он подчеркнул, что все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах и призвал граждан сохранять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации.

Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщалось ранее. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. В понедельник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.

источник: РИА Новости Крым