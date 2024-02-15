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Керчанин приговорен к 9 годам лишения свободы за оборудование «закладок» с наркотиками  
Фото: МВД

Керчанин приговорен к 9 годам лишения свободы за оборудование «закладок» с наркотиками  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:41 15.02.2024

Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. На основании представленных прокуратурой доказательств керчанин признан виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что осужденный стал участником преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым посредством сети «Интернет». В октябре 2023 года мужчина незаконно приобрел наркотическое средство N-метилэфедрон, которое расфасовал на мелкие партии и приготовил для дальнейшего сбыта. Ему удалось оборудовать 1 тайник с запрещенным веществом, сразу после чего он был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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