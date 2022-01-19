Керчанин проведет 6 лет в колонии особого режима — убил родного брата. Да, кстати, отчима он тоже убил

Керчанин проведет 6 лет в колонии особого режима за причинение смерти родному брату по приговору Керченского городского суда.

Как установлено судом, в один из августовских вечеров прошлого года двое родных братьев, коротали время за распитием спиртных напитков. Повышение градуса алкоголя в организме обоих взрослых мужчин и агрессивный нрав младшего брата обострили завязавшийся разговор, в результате которого младший нанес старшему не менее двенадцати ударов руками и ногами в область головы и конечностей. Не придав серьезности произошедшему, любитель резких выпадов после конфликта лег спать. Утром следующего дня младший брат обнаружил старшего 43-летнего брата лежащим в том же положении и вызвал бригаду «скорой помощи», которая и констатировала его смерть в результате закрытой черепно-мозговой травмы, — сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Суд квалифицировал действия 34-летнего подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Для полноты картины следует отметить, что подсудимый в прошлом уже имел проблемы с законом и во взаимоотношениях с членами своей семьи. Впервые, тогда ещё молодой 18-летний парень, он был осужден на десять лет лишения свободы за убийство отчима, который вступился за мать, которая, в свою очередь, была недовольна поздним возвратом сына и высказала ему это. Первый трагичный итог семейного конфликта: выпивший пасынок убил отчима кухонным ножом, «дабы не учил жить». Вторично, после освобождения, молодой человек «заработал» новый условный срок за грабеж, а третий, уже снова реальный — за умышленное повреждение чужого имущества. Отбыв чуть более года в местах лишения свободы, молодой человек освободился в 2019-м, поселился в материнской квартире, но мер к трудоустройству не принимал. Мать, которая жила в том же доме, но в другой квартире, жалела нерадивого сына и кормила его, а старший брат, будучи моряком, периодически ходил в рейсы, зарабатывая себе на жизнь.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном.

Судом были приняты во внимание характер и степень общественной опасности совершенного деяния; обстоятельства, характеризующие личность подсудимого; обстоятельства, смягчающие наказание (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, поведение после совершения преступления).

После всестороннего изучения материалов дела, с учетом предыдущих судимостей, суд признал подсудимого особо опасным рецидивистом и назначил ему наказание в условиях изоляции от общества.

Приговор не вступил в законную силу.

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