Керчанка Екатерина Бондаренко – победитель Всероссийских соревнований по самбо в Свердловской области

В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов РФ.
В соревнованиях женщин в классическом самбо в весовой категории до 50 кг победу праздновала керчанка Екатерина Бондаренко.
Отметим, что до этого Екатерина Бондаренко стала серебряным призером Открытого чемпионата Москвы среди мастеров (опять же в весе до 50 кг). Еще одна керчанка – Кристина Варламова – на этих же соревнованиях также взяла «серебро» (в категории до 54 кг).
Обе спортсменки тренируются под руководством Владимира Красова.
источник: «Крымский спорт»
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