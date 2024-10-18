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Керчанка Екатерина Бондаренко – победитель Всероссийских соревнований по самбо в Свердловской области
фото: Владимир Красов, ВКонтакте

Керчанка Екатерина Бондаренко – победитель Всероссийских соревнований по самбо в Свердловской области

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:29 18.10.2024

14-18 октября в Верхней Пышме Свердловской области прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по самбо и боевому самбо.

В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов РФ.

В соревнованиях женщин в классическом самбо в весовой категории до 50 кг победу праздновала керчанка Екатерина Бондаренко.

Отметим, что до этого Екатерина Бондаренко стала серебряным призером Открытого чемпионата Москвы среди мастеров (опять же в весе до 50 кг). Еще одна керчанка – Кристина Варламова – на этих же соревнованиях также взяла «серебро» (в категории до 54 кг).

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Обе спортсменки тренируются под руководством Владимира Красова.

источник: «Крымский спорт»

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