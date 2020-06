Керчанка Юлия Павликова украсит обложку московского глянцевого журнала «Beauty»

Очаровательная керчанка Юлия Павликова украсит обложку августовского выпуска московского глянцевого журнала «Beauty». Количество наград Юлии за последние несколько лет впечатляет. В 2020 крымчанка представляла Россию и стала победительницей мирового конкурса «Супермодель планеты 2020» (Индия).

В 2019 году представляла Россию и победила на мировом конкурсе «Леди Вселенная 2019» (Болгария). В 2018 году Юлия Павликова представляла родной Крым и завоевала победу в конкурсе Queen peacemaker world 2018 (Королева-Миротворец) – мы писали об этом. В том же году девушка стала победительницей международного фестиваля «Звезда Евразии 2018» (Турция). А годом ранее пробилась в финал масштабного конкурса «Мисс Европа 2017» (Ливан). В том же году Юлия Павликова стала обладательницей премии «Посол Мира». Ну а впервые мы написали о красавице-керчанке в 2016 году, когда она надела корону конкурса «Первая Королева Евразии 2016» (Стамбул). Но и до этого в активе крымчанки было немало побед: 2016-й – премия «Лидер года», Посол Мира в ПФ, Европе и Азии, 2015-й – «Лицо Крыма», 2014-й — победа в конкурсе «1-st beauty of the World», 2013-й — «Мисс фото Евразия».

Юлия по образованию — магистр экономических наук и управления персоналом. Кроме того, девушка окончила Финско-Литовскую школу модельного бизнеса «Дизайн-Фото-Модерн». Знания законов бизнеса позволили ей в 2016 основать в родном городе модельную школу «Mega photo day» (MFD). Это успешный проект, деятельность которого направлена на развитие фотографии, моды, культуры и искусства. MFD имеет филиалы в Краснодарском крае и на сегодня признан одной из самых больших модельных школ Крыма .

Свою жизнь привлекательная блондинка посвящает организации и участию в престижных конкурсах красоты, снимается для обложек модных глянцевых журналов, заниматься благотворительностью и участвует в модных показах, представляя коллекции известных дизайнеров. Одни из самых значимых в ее карьере — показы PRADA и GUCCI.

В 2016 году Юлия Павликова провела свой первый проект «Мисс туризм Крыма», который был номинирован премией совета Республики Крым как лучшее событийное мероприятие. «Мисс туризм Крыма» имеет государственный товарный знак.

Юлия является организатором такого крупного международного проекта, как «Global Model of the World», который ежегодно проводится в Анталье (Турция) с участием конкурсанток из 24 стран мира. Она талантлива в еще одной сфере: девушка профессиональный педагог дефиле и хореограф-постановщик множества зарубежных и всероссийский проектов, была ведущей конкурсов красоты «Miss TourismEurasia», «Miss Cappadocia», «Miss Eurasia», «Global Modelof the World» и других.

Ее успешная карьера — пример того, как можно достичь любой высоты, поставив перед собой цель и смело следуя ей. «Работа над собой меняет отношения, меняет судьбу, меняет жизнь, — вдохновляет окружающих Юлия. — Человек может все». Прекрасный девиз от прекрасной девушки.

Фото предоставлены Юлией Павликовой.