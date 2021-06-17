Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ЧП в Крыму | Керченский стадион имени 50-летия Октября 17 июня «переквалифицировался» в «бассейн»

crimeapress_news



реклама в крыму
Керченский стадион имени 50-летия Октября 17 июня "переквалифицировался" в "бассейн"

Керченский стадион имени 50-летия Октября 17 июня «переквалифицировался» в «бассейн»

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 20:29 17.06.2021

Потоп в Керчи — здесь о ЧП подробнее — не обошел стороной и стадион имени 50-летия Октября, на котором проводит свои домашние матчи местный «Океан».

Стадион полностью затоплен и в буквальном смысле слова превратился в озеро.  Страшно представить, во что превратится футбольный газон стадиона после того, как вода сойдет, — отмечает «Крымский спорт».

видео: Павел Белоусов (youtube.com)

Керченский стадион имени 50-летия Октября 17 июня "переквалифицировался" в "бассейн"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.