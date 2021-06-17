Керченский стадион имени 50-летия Октября 17 июня «переквалифицировался» в «бассейн»

Потоп в Керчи — здесь о ЧП подробнее — не обошел стороной и стадион имени 50-летия Октября, на котором проводит свои домашние матчи местный «Океан».

Стадион полностью затоплен и в буквальном смысле слова превратился в озеро. Страшно представить, во что превратится футбольный газон стадиона после того, как вода сойдет, — отмечает «Крымский спорт» .

видео: Павел Белоусов (youtube.com)