КФУ им. В.И. Вернадского — в топ-25 вузов по количеству стипендиатов Президента и Правительства

В ведущем крымском вузе 43 студента удостоились стипендии Правительства РФ, трое – стипендии Президента РФ.

Выражаю искреннюю благодарность наставникам и преподавателям, которые вложили свои знания, опыт и душу в образование стипендиатов. Желаю преподавательскому составу университета новых достижений в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, а стипендиатам — дальнейших успехов, — отметила заместитель Председателя Совета министров РК — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Стипендии Президента и Правительства РФ — это дополнительные выплаты, которые студенты и аспиранты будут получать ежемесячно в течение одного календарного года. Такая награда присуждается за достижения в учебе и перспективные научные разработки.

В настоящее время идет прием заявок на стипендии Президента и Правительства РФ на 2026/27 учебный год. Подробная информация – по ссылке.

источник: по информации пресс-службы Минтруда РК