КФУ: Севастопольский филиал отправил гуманитарную помощь в Курскую область

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники Севастопольского экономико-гуманитарного института Крымского федерального университета приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области и военнослужащих.

Две партии гуманитарной помощи уже направлены нуждающимся и на фронт. В числе продуктов – средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления, чай, кофе, сахар, детское питание и одноразовые пелёнки.

Студенты и сотрудники института с 2022 года принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей приграничных районов, для наших защитников, находящихся на линии боевого соприкосновения и выполняющих боевые задачи в тылу. Наша общая задача – оказывать посильную помощь всем, кто сегодня в ней нуждается, и, конечно, поддерживать и помогать семьям, которые потеряли своих близких, – цитирует пресс-служба вуза директора Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ Наталью Лазицкую.

По её словам, сбор гуманитарной помощи в институте будет продолжен до тех пор, пока в этом будет необходимость. Следующая партия будет направлена в Курскую область уже в конце недели.

источник: пресс-служба КФУ

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