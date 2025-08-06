Кислотонакопитель завода «Титан» в Армянске в жару нагревается — специалисты ищут меры по снижению испарений

Ситуация находится под моим личным контролем, — заявил Юрий Гоцанюк.

Руководство предприятия приняло меры для недопущения негативного воздействия на окружающую среду.

Функционирует цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель подается около 80 тыс. куб. м пресной воды и порядка 1,2 тонны известковой суспензии для минимизации испарения, — отметил Председатель Правительства.

На сегодняшний день уровень жидкости в накопителе оптимальный и составляет 1,50 м. Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений». В городе работает стационарный круглосуточный пост наблюдения, оснащённый современным оборудованием.

По результатам проведённых замеров содержание хлорида водорода составляет 0,075 мг/м³, что находится в пределах допустимой нормы, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения. Дополнительные замеры, проведённые в сёлах Волошино и Суворово, также подтвердили отсутствие превышений.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым