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Кислотонакопитель завода "Титан" в Армянске в жару нагревается - специалисты ищут меры по снижению испарений
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Кислотонакопитель завода «Титан» в Армянске в жару нагревается — специалисты ищут меры по снижению испарений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 06.08.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел осмотр кислотонакопителя АФ ООО «Титановые Инвестиции» в Армянске и обсудил с руководством предприятия меры по снижению испарений химических веществ в атмосферу. В связи с высокой температурой воздуха содержимое кислотонакопителя завода значительно нагревается, что способствует интенсивному испарению химических веществ.

Ситуация находится под моим личным контролем, — заявил Юрий Гоцанюк.

Руководство предприятия приняло меры для недопущения негативного воздействия на окружающую среду.

Функционирует цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель подается около 80 тыс. куб. м пресной воды и порядка 1,2 тонны известковой суспензии для минимизации испарения, — отметил Председатель Правительства. 

На сегодняшний день уровень жидкости в накопителе оптимальный и составляет 1,50 м. Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений». В городе работает стационарный круглосуточный пост наблюдения, оснащённый современным оборудованием.

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По результатам проведённых замеров содержание хлорида водорода составляет 0,075 мг/м³, что находится в пределах допустимой нормы, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения. Дополнительные замеры, проведённые в сёлах Волошино и Суворово, также подтвердили отсутствие превышений.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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