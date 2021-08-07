Китайское издание «Baijiahao»: Россия подготовила ловушку кораблям ВМС США в Черном море

Аналитики китайского издания «Baijiahao» считают, что Россия готовит ловушку кораблям ВМС США в Черном море. Эксперты отмечают, что для Москвы стратегически важен Черноморский регион. Постоянные провокации со стороны Америки и её союзников только усиливают напряжённость между странами.

В Черноморском регионе чувствуется запах пороха, и с каждым месяцем он ощущается все сильней. Некоторое время назад Соединенные Штаты объединили силы 30 стран и провели масштабные военные учения в Черном море. Россия неоднократно заявляла об опасности подобных мероприятий, однако страны НАТО не прислушались к этим предупреждениям, — полагают китайские аналитики.

Эксперты уточнили, что Крымский полуостров стратегически идеально расположен в Чёрном море. Находящиеся там российские военные контролируют большую часть данной акватории. Различные боевые системы, находящиеся в Крыму, без труда способны устроить ловушку кораблям НАТО.

Россия развернула на Крымском полуострове зенитно-ракетные комплексы С-400, береговые противокорабельные батареи, а также большое количество других современных боевых систем, — отметили аналитики.

По мнению «Baijiahao», альянс «играет с огнём» устраивая постоянные провокации. В издании считают, что если возникнет необходимость, то Россия без труда сможет потопить любой вражеский корабль.

Вывод прост: западные элиты серьезно заблуждаются, если считают, что их инсинуации в Черном море не возымеют последствий. Китайское аналитики уверены, что именно вблизи Крыма может вспыхнуть конфликт между Западом и РФ. Русские имеют все шансы победить в нем, добавляют авторы исследования.

Ранее американские аналитики предупредили ВМС США о риске столкнуться в Черном море с российскими субмаринами, вооруженными гиперзвуковыми ракетами. Подобное оружие, обладающее колоссальной скоростью, является проблемой для сил любого государства, но размещенные на борту подводных лодок ракеты представляют еще большую угрозу.

СПРАВКА: «Baijiahao» («Байцзяхао») — это интернет-платформа, китайский аналог российского «Яндекс.Дзен», созданного на базе китайской поисковой системы Baidu («Байду»), ориентированная на публикацию контента и монетизацию информации. Платформа была запущена в 2016 году. Через 2 года было достигнуто стратегическое сотрудничество между Baijiahao и информационным агентством «Синьхуа», по результатом которого был запущен совместный канал: «Многочастотный канал информационного агентства Синьхуа». Кроме того, произошло внедрение информационных сервисов «Синьхуа» на платформу, разработанную Baidu. Миссия «Baijiahao» — помочь авторам статей «оказывать влияние на мир через платформу «Baijiahao».