Китайское издание Sohu опубликовало большую статью о Крыме: «В 2014 году Россия присоединила Крым, нанеся огромный удар собственной экономике. Стоила ли игра свеч?». ИноСМИ поделилось переводом этого материала. Отметим некую резкость, прямолинейность суждений китайского политического обозревателя, упрощенный подход к истории и геополитике, но выводы, в целом, сделаны верные: вхождение Крыма в состав России в 2014 году можно рассматривать только как неизбежное событие, в долгосрочной перспективе ценность Крыма очевидна, временные трудности преодолимы. Приводим текст статьи полностью.

Стоила ли игра свеч?

Распад Советского Союза в конце XX века, несомненно, был крупным событием, которое изменило ход мировой истории. Многие международные проблемы, которые сохраняются и по сей день, несут отпечаток этого события, особенно это касается России. Будучи «старшей дочерью», унаследовавшим почти все наследие «отца», Россия находится под влиянием «призраков» бывшего СССР — как положительных, так и отрицательных. Типичный образец — крымский вопрос.

Если обратиться к истокам, корни стоит искать еще в XVIII веке, когда полуостров еще находился под контролем монголов. Во время Западного похода в монголов сначала была захвачена Россия, а потом монголы двинулись на Европу, попутно также покорив Крым. Но впоследствии Русь вышла из-под власти Золотой Орды, и была создана царская Россия.

Затем, чтобы расширить свою территорию, ей нужно было избавиться от небольших очагов монгольского режима вокруг себя. В то время Крым все еще был независимым государством. Хотя население отчаянно сопротивлялось наступлению царской России, но в конечном итоге из-за большой разницы в национальной мощи в 1783 году Россия присоединила крымские территории.

После присоединения Крыма туда непрерывным потоком переселяли людей, чтобы более эффективно стабилизировать ситуацию на полуострове. Это то, что мы называем «посылать крестьян для работы в учреждения интеллигенции». К тому же, Россия продвигала собственную культуру, чтобы уничтожить влияние изначальной монгольской культуры в регионе. Что еще более важно — поощрялись смешанные браки, чтобы крымские татары, коренные жители той местности, могли максимально интегрироваться в Россию. Благодаря этому примерно к началу XX века большинство людей в Крыму стали русскими по происхождению и в основном идентифицировали себя с русским языком и культурой.

А в ХХ веке, как все мы знаем, под звуки Октябрьской революции царская Россия превратилась в Советский Союз. СССР представлял собой федеративное государство союзных республик. Строго говоря, он не был единым государством, в его составе было большое количество стран, и конечно, Украина была одной из них.

Украина — крупная промышленная база, немало важной производственной деятельности осуществлялось именно там. Это создало большие проблемы: требовалось много рабочей силы, земли не хватало, однако ЦК СССР это мало заботило. И в 1954 году росчерком пера Крым был передан Украине.

Само собой разумеется, что вопрос должен был быть закрыт таким образом, но человек предполагает, а Бог располагает. В 1991 году Советский Союз внезапно распался, и крысы побежали с тонущего корабля: каждая союзная республика предпочла отделиться, а Россия заняла большую часть территорий и ресурсов, став крупнейшим победителем. Однако в это время она обнаружила, что на самом деле это была вовсе не победа, не говоря уже о том, что хаос после финансового краха также достался ей по наследству, и даже геополитическая обстановка стала очень напряженной и опасной.

Когда все были единым целым, в семье не было никаких проблем. У меня был ты, а у тебя — я. Когда семья развалилась, многие братья и сестры начали сближаться с западными капиталистическими странами, которые раньше считались врагами, особенно Украина, которая вообще прыгала от радости.

Такой кусок земли, как Крым, был большой проблемой для Украины: с одной стороны, его территория немаленькая, а с другой, — по этническому составу он ближе к соседней большой стране. Что еще более важно: после распада Советского Союза страны Восточной Европы массово перенимали западную идеологию, что полностью отдалило их от консервативного Крыма. Украина была авангардом вестернизации и попала в своеобразную «дилемму узника» из-за сомнений и сопротивления Крыма, что еще сильнее усугубило местные противоречия.

В тот момент отношение России тоже изменилось: она обнаружила, что после потери многих союзных республик ее собственная национальная безопасность стала вопросом жизни и смерти. Политическая система Украины, которая непосредственно изначально граничила с восточноевропейскими странами, изменилась на другую модель, и стала очевидна антироссийская тенденция. Будучи «второй по старшинству» после России, Украина вмиг с ней рассорилась, и даже временной буферной зоны сопротивления не возникло.

Следовательно, поиск пути, как разделить территории бывших советских республик, с самого начала был неизбежен, и таким образом Крым стал объектом внимания России: многие на полуострове говорят по-русски, большая часть населения не является украинцами по национальности, а культурное влияние еще труднее оценить, поэтому был начать процесс работы над этим регионом.

Практически с первых месяцев 1994 года конфликт между Украиной и Крымом начал обостряться. Прежде всего, украинское правительство резко ограничило права крымского населения на обучение в школах и участие в государственных делах, а также создало трудности для Крыма с точки зрения инфраструктуры и образования.

Это вызвало еще большую неприязнь жителей Крыма, которые и до этого были недовольны украинским правительством. Российское правительство воспользовалось удобным случаем, чтобы продвигать политику гостеприимства в регионе, разрешая русским крымчанам легко въезжать в Россию ради работы или смены места жительства, увеличивая классовую циркуляцию, и в то же время активно поддерживая политиков пророссийских партий и даже обещая предоставить военную защиту. Сравнивая эти два политических курса, становится ясно, кто для крымчан был хорошим, а кто плохим, поэтому вхождение Крыма в состав России в 2014 году можно рассматривать только как неизбежное событие.

Однако это решение России никоим образом не является актом доброты, который ничего ей не стоил. На самом деле ради Крыма Россия нанесла серьезный удар по ее же финансам. После этого инцидента США объединились со странами Ближнего Востока и Европы, чтобы обрушить цены на нефть, что нанесло значительный удар по российской экономике, которая зависит от экспорта ресурсов и торговли. Кроме того, после присоединения Крыма в финансовом отношении России пришлось расписываться собственной кровью: развитие инфраструктуры и увеличения местного благосостояния, можно сказать, стало еще одной бедой для России, которая и без того находилась в экономической стагнации.

Тем не менее, хотя экономический уровень самого Крыма невысок, после вхождения в Россию он также в определенной степени ухудшил ее финансовое положение. Однако в долгосрочной перспективе ценность этого региона для России, особенно роль барьера, которую он играет для нее в геополитическом плане, значительно превышает краткосрочные экономические потери, поэтому этот поступок имел свой смысл. Это показывает, что страна, очевидно, имеет большие долгосрочные планы, которые недальновидным людям не понять.