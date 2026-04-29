Клумбы Феодосии украсят порядка 28 тысяч цветов-летников

Специалисты МБУ «Феодосийская служба благоустройства» приступили к высадке растений. В этом году на городских общественных территориях планируется высадить порядка 28 тысяч растений. Уже высадили около 6,5 тысяч. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Глава администрации Феодосии Владимир Ким.
Цветы-летники будут высажены в скверах у Вечного огня и башни Константина, на пересечении улиц Куйбышева и Галерейной, на Симферопольском шоссе, в сквере Пушкина, а также в клумбах на проспекте Айвазовского и ул. Горького.
В этом сезоне улицы и скверы украсят бархатцы, бегония, гацания, петуния, портулак, декоративная капуста, диморфотека, силена.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
