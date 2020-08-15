Клумбы на улицах Керчи украсят 25 тысяч однолетних цветов и тысяча кустов роз

Совсем скоро клумбы на улицах Керчь снова запестрят цветами. В рамках контракта, заключенного с ростовской фирмой, начались подготовительные работы к высадке цветов. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Озеленители убирают старую траву, устанавливают бордюрную ленту под обсыпку, под крошку, затем будут завозить землю — новый плодородный грунт с добавлением торфа. После чего приступят к высадке рассады однолетников и кустов роз.

По информации главы администрации около 20 тысяч петуний разных расцветок и почти 5 тысяч тагетиса жёлтого и лимонного будут высажены на клумбах в Комсомольском парке, на кольце у автовокзала, в зеленой зоне на Адмиралтейском проезде, в сквере Славы, в вазонах по ул. Ленина и ул. Театральная (от пересечения с ул. Свердлова до подножия Митридатской лестницы), у морвокзала по ул. Кирова.

Украсит Керчь и тысяча кустов роз, которые планируется высадить в разных его районах.