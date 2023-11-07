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«Книга другу»: дети со всей страны собрали в у 1000 любимых книг для библиотек школ новых регионов

«Книга другу»: дети со всей страны собрали в Крыму 1000 любимых книг для библиотек школ новых регионов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:31 07.11.2023

В МДЦ «Артек» прошла всероссийская акция «Книга другу», в рамках которой дети из 89 субъектов привезли тысячу любимых книг для детских библиотек новых регионов.  В ближайшее время Народный фронт доставит все эти книги из Крыма в библиотеки Херсонской и Запорожской областей. Участники 12 смены привезли более 1 000 книг. Среди собранных книг – литература для всех возрастов: художественная, общеобразовательная и специализированная детская литература на русском языке, классика и художественные произведения современных авторов, историческая и научно-популярная литература, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии, справочники, прописи и даже раскраски.

Мы довольно часто бываем в новых регионах и знаем, насколько важен образовательный процесс и развитие детского потенциала. Значимо то, что каждый артековец сегодня привез из своего дома любимую книгу, которая его наполнила и вдохновила. Ребята передают книги детям с присоединенных территорий с открытым сердцем и любовью. Это настолько важно, что не требует оценки. Мы благодарны, что нам доверяют такое важно дело. Самое главное – показывать обратную связь, чтобы ребята знали, для чего они приносят книги, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

"Книга другу": дети со всей страны собрали в Крыму 1000 любимых книг для библиотек школ новых регионов "Книга другу": дети со всей страны собрали в Крыму 1000 любимых книг для библиотек школ новых регионов

Артековцы старательно выбирали книги для своих новых друзей, так как уверены, что такой подарок обязательно подбодрит их сверстников. В каждую книгу ребята вложили открытки с теплыми пожеланиями и оставили контакты для связи, чтобы их сверстники, получившие книги, обязательно связались с ними после прочтения и поделились своими впечатлениями.

Я считаю, что акция «Книга другу» – важное событие. Когда эти книги попадут к детям из новых регионов, они почувствуют поддержку от каждого из нас. Я привезла книгу про историю Санкт-Петербурга, чтобы ребята смогли узнать о таком историческом городе. Возможно, они захотят приехать и увидеть все достопримечательности вживую, – отмечает Юлия Скаленко из города Санкт-Петербург.

Всероссийская акция «Книга другу» создана Российским движением детей и молодежи «Движение Первых», его региональными и местными отделениями и реализуется совместно с партнерами проекта по всей стране.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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