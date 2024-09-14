Книжный интернет-магазин: что нужно знать и учитывать при онлайн-покупке книг

Что касается форматов книг, бумажные издания остаются наиболее популярными, особенно среди старших поколений. Молодежь же активнее использует электронные книги и аудиокниги. Интересно, что 75% покупок электронных книг совершают люди в возрасте от 18 до 45 лет, что указывает на высокий интерес к цифровым форматам среди более молодых покупателей​.

Таким образом, бумажные книги более востребованы среди старшего поколения, в то время как электронные и аудиокниги предпочитают молодые люди, которым важна мобильность и удобство.