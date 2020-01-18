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Ко Дню победы все ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей
Фото: kremlin.ru

Ко Дню Победы все ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:28 18.01.2020

Труженики тыла – по 50 тысяч.

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений. Общаясь с ветеранами, Глава государства заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в составит по 75 тыс. рублей ветеранам «и всем приравненным к ним категориям», а также по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тыс. рублей ветеранам, а труженикам тыла —  по 5 тыс. По словам президента, он сегодня думал об этом и пришел к мысли, что выделение такой помощи, связанной с 75-летием Победы, будет оправданным и люди поймут этот шаг.

Представители поколения победителей и сегодня остаются в строю, что мне особенно приятно отметить, участвуют в общественной жизни активно и помогают сохранить нам то, что лежит в основе нашего самосознания, то, что лежит в основе, по сути, существования самого государства, а именно любовь к Родине, преданность Отчизне, стремление созидать, делать всё для её будущего, — сказал Владимир Путин.

Президент также выразил надежду, что во время подготовки к празднованию юбилея Победы по всей России и на федеральном, и на региональном уровнях реализуют целую серии мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Путин отметил, что очень рассчитывает на работу волонтеров. Он рассказал, что это «молодые, интересные и очень талантливые ребята», изыскивающие «самые различные формы поддержки ветеранов».

Ко Дню победы все ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей

Фото: kremlin.ru

Ко Дню Победы все ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей

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