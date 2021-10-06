Ко Дню туризма в Крыму наградили тех, кто работает на имидж полуострова: блогеров и журналистов

Среди награжденных амбассадоров Крыма — блогер-миллионник Александра Хадж.

5 октября министр курортов и туризма РК Вадим Волченко вручил почетные грамоты отличникам туристической отрасли – блогерам, редакторам и продюсерам – за вклад в развитие курортно-туристического комплекса Республики Крым.

Он отметил, что туристическая отрасль развивается не только благодаря санаторно-курортному бизнесу, туроператорам и перевозчикам, но и новым медиа. Вадим Волченко подчеркнул, что сейчас Интернет-блогеры вносят большой вклад в имидж полуострова и становятся некими амбассадорами Крыма.

Так, самый крупный инстаблогер Крыма Александра Хадж подтверждает, что туристы часто обращаются к ней в блог с вопросами в какой город им лучше поехать, где остановиться и что стоит посетить в Крыму.

На этапе планирования поездки туристы часто сомневаются, и это нормально. Тем более, что в период пандемии могут вводить новые требования на въезд в города, может случиться наводнение, как это было летом в Керчи и Ялте. На все эти вопросы нужно отвечать и помогать туристу сориентироваться в ситуации. И с этим отлично справляются блогеры, — рассказала Александра Хадж.

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