Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Ялте состоится донорская акция «Мы выбираем жизнь!»

3 сентября, когда по всей России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, состоится тематическая донорская акция «Мы выбираем жизнь!»
Дата связана с трагическими событиями, произошедшими в начале сентября 2004 года в городе Беслан. 21 год назад в течение 57 часов террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников (преимущественно – детей, в том числе и дошкольников). Трагические события сентября 2004 года оборвали жизни 333 человек, а 783 были ранены.
В память о всколыхнувшей весь мир трагедии в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» с 1 по 5 сентября пройдёт донорская акция «Мы выбираем жизнь!», направленная на пополнение стратегически важного запаса крови. В эти дни любой желающий, не имеющий проблем со здоровьем, обладающий активной жизненной позицией и такими человеческими качествами, как милосердие и сострадание может прийти, чтобы безвозмездно сдать кровь для всех нуждающихся в ней. Во время акции Ялтинская молодёжь также сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, дав, тем самым, шанс на спасение людям, страдающим заболеваниями крови, включая лейкоз.
Инициаторами социально значимой, и в буквальном смысле жизненно необходимой акции, выступают ГБУЗ РК «Центр крови», МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», депутаты Ялтинского городского совета от партии «Единая Россия» и АНО «Дом молодёжи» ГКМП РК .
В рамках акции для доноров и медицинских работников в Центре крови 3 сентября пройдёт тематическое мероприятие «Мир без террора», в рамках которого будет организован кинопоказ фильма «Беслан. Память на века» и мастер-класс «С любовью в сердце» подготовленные начальником отдела по работе с молодёжью в Южных регионах Республики Крым АНО «ДОМ МОЛОДЁЖИ» Анной Михиной. Воспитанники образцовой студии изобразительного искусства «Палитра» Ялтинской централизованной клубной системы под руководством Ангелины Лоенко подготовят выставку творческих работ «Жизнь бесценна на всей Земле!».
Приём добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» проходит по адресу: г. Ялта, улица Свердлова, 14, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 13:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации Екатерины Дёминой)
