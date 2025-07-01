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Ко Дню туризма в Крыму анонсируют V Ежегодный фестиваль керамики «ЛЕПОТА»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Ко Дню туризма в Крыму анонсируют V Ежегодный фестиваль керамики «ЛЕПОТА»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 14:36 01.07.2025

С 26 по 28 сентября 2025 года в Крыму, в поселке Николаевка, состоится 5-й ежегодный фестиваль ремёсел «ЛЕПОТА». Организатор фестиваля — Фонд развития искусств и нематериального этнокультурного достояния «Хранители Традиций» при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым.

В рамках фестиваля пройдёт международный конкурс керамистов.Тема конкурса в этом году носит название «Четыре стихии». Ежегодный фестиваль «Лепота» приурочен ко Всемирному Дню туризма и является одним из главных мероприятий событийного туризма в Крыму.

В самый разгар бархатного туристического сезона — в Крым приедут лучшие мастера со всей России и ближнего зарубежья. Призами, предоставленными партнёрами фестиваля, станет профессиональное гончарное оборудование и материалы для керамистов.

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Фестиваль является лауреатом Первой Российской Премии в области народных художественных промыслов «НА_РОДНОМ» в номинации «Территория традиций», как лучшее событийное мероприятие в области народных художественных промыслов в России.

В программе:

  • профессиональный конкурс керамистов;
  • мастер-классы от ведущих мастеров Крыма и гостей полуострова;
  • большая выставка изделий ручной работы;
  • концертная программа этнической музыки;
  • презентации и показы;
  • розыгрыш призов;
  • награждение победителей;
  • фото-сессия.

Телефоны для справок:

+7(978)781-76-80 Ермоленко Павел Александрович

Страница фестиваля:https://vk.com/event220835169

Адрес проведения: Республика Крым, пос. Николаевка, ул. Нахимова, 16. Пансионат «Южный».

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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