Ко Дню туризма в Крыму анонсируют V Ежегодный фестиваль керамики «ЛЕПОТА»

Фестиваль является лауреатом Первой Российской Премии в области народных художественных промыслов «НА_РОДНОМ» в номинации «Территория традиций», как лучшее событийное мероприятие в области народных художественных промыслов в России.

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