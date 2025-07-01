Ко Дню туризма в Крыму анонсируют V Ежегодный фестиваль керамики «ЛЕПОТА»

С 26 по 28 сентября 2025 года в Крыму, в поселке Николаевка, состоится 5-й ежегодный фестиваль ремёсел «ЛЕПОТА». Организатор фестиваля — Фонд развития искусств и нематериального этнокультурного достояния «Хранители Традиций» при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым.
В рамках фестиваля пройдёт международный конкурс керамистов.Тема конкурса в этом году носит название «Четыре стихии». Ежегодный фестиваль «Лепота» приурочен ко Всемирному Дню туризма и является одним из главных мероприятий событийного туризма в Крыму.
В самый разгар бархатного туристического сезона — в Крым приедут лучшие мастера со всей России и ближнего зарубежья. Призами, предоставленными партнёрами фестиваля, станет профессиональное гончарное оборудование и материалы для керамистов.
Фестиваль является лауреатом Первой Российской Премии в области народных художественных промыслов «НА_РОДНОМ» в номинации «Территория традиций», как лучшее событийное мероприятие в области народных художественных промыслов в России.
В программе:
- профессиональный конкурс керамистов;
- мастер-классы от ведущих мастеров Крыма и гостей полуострова;
- большая выставка изделий ручной работы;
- концертная программа этнической музыки;
- презентации и показы;
- розыгрыш призов;
- награждение победителей;
- фото-сессия.
Телефоны для справок:
+7(978)781-76-80 Ермоленко Павел Александрович
Страница фестиваля:https://vk.com/event220835169
Адрес проведения: Республика Крым, пос. Николаевка, ул. Нахимова, 16. Пансионат «Южный».
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: фестивали в Крыму