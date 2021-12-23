Кое-кто из севастопольцев «на пьяную голову» с оружием в авто разъезжает. Инцидент в посёлке Орлиное

Во время рейда «Оружие» в посёлке Орлиное сотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗель, водитель которого находился в алкогольном опьянении и при этом перевозил охотничье оружие.

Автоинспекторы проверили документы, которые подтвердили, что их владелец имеет разрешение на хранение оружия, а также предложили 44-летнему водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат которого подтвердил состояние опьянения. В соответствие с частью 1 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации на водителя был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Кроме того, на мужчину составлен административный материал согласно пункту 4.1 статьи 20.8 КоАП РФ «Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения», который влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, — сообщили в УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

После составления административных материалов водителя отстранили от управления транспортным средством, автомобиль отправлен на специализированную площадку, а оружие изъято.

фото: УГИБДД УМВД России по городу Севастополю

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