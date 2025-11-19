Прямо сейчас:
Когда в Крыму закончится бабье лето

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:44 19.11.2025

В Крыму фиксируют повышение среднесуточных показателей температуры на 5 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период. Но уже со следующей недели на полуостров придут холодный фронтальный раздел и дожди. Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделилась начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сейчас среднесуточные показатели на 5…7 градусов выше многолетней нормы. Теплые и влажные массы на Крым идут с акватории Средиземного моря, – рассказала специалист.

По словам метеоролога, тепло в Крыму будет сохраняться до конца недели. Наиболее теплые дни будут суббота и воскресенье. Максимальная температура воздуха в столице республики будет достигать +24 градусов днем и +12 ночью.

Однако уже с понедельника на территорию полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет дожди. Температура упадет до +14…16 градусов тепла, – уточнила Любецкая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец рассказал, что погодные условия на неделе в Крыму будут достаточно неустойчивыми. Тепло усилится в первые дни семидневки, а к воскресенью возможно резкое снижение температуры.

источник: РИА Новости Крым

