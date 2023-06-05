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Кого возьмут, сколько заплатят, какие документы попросят: что нужно знать о службе по контракту
фото:   © Константин Михальчевский/РИА Новости

Кого возьмут, сколько заплатят, какие документы попросят: что нужно знать о службе по контракту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 05.06.2023

Судимым мужчинам и тем, кто имеет аномалии психики, инфекции и болезни крови, хотят разрешить служить по контракту. Соответствующий законопроект 31 мая депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму. Согласно его тексту, это разрешено только во время мобилизации, военного положения и военного времени. «Парламентская газета» рассказывает, как устроена служба по контракту в России и кто может добровольно примкнуть к вооруженным силам уже сейчас.

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Кого ждут?

Согласно действующему законодательству, контракт имеют право заключать военнослужащие-срочники, граждане, пребывающие в запасе, молодые люди, поступившие в военные вузы, и женщины, не пребывающие в запасе. Помимо россиян, воспользоваться этим правом могут и иностранцы. Но если граждане нашей страны могут заключать новые контракты по мере того, как заканчиваются старые, то иностранцы такой возможности лишены — право поступить на контрактную службу им дается только один раз.

Кроме гражданства и военного статуса есть и еще ряд требований. Так, будущий контрактник должен владеть русским языком, быть психологически устойчивым и физически здоровым — и то и другое определяет специальная медицинская комиссия на этапе рассмотрения кандидатуры. Раньше к этим требованиям добавлялось высшее образование. Однако в последние годы эту планку серьезно понизили. Сейчас идти на контракт можно сразу после школы — ни высшее, ни даже среднее образование для этого не требуется.

Кому могут отказать?

Решение, брать ли человека на службу, принимает специальная аттестационная комиссия воинской части. Кандидату в контрактники могут как одобрить заявление, так и отказать, например, если в части нет вакантных должностей по его военно-учетной специальности, если сам кандидат находится под следствием или тем более сидит в тюрьме, имеет непогашенную судимость или ему назначено административное наказание за употребление наркотиков. Точно откажут кандидатам, которым суд запретил занимать воинские должности на какой-либо срок. При этом сам потенциальный контрактник вправе обжаловать отрицательное решение комиссии через суд или прокуратуру.

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Как подать заявление?

Чтобы записаться на службу по контракту, нужно посетить районный военкомат или подать заявку дистанционно — через сайт службапоконтракту.рф или портал госуслуг. К заявке нужно приложить скан паспорта, краткую автобиографию и заполненную по образцу анкету, военный билет (если он есть), документы об образовании и свидетельства о браке и рождении детей (опять же, если они есть). После этого кандидата пригласят на собеседование и медкомиссию, и если все пройдет гладко — выдадут предписание отправиться в военную часть для прохождения службы.

На какой срок?

Контракт можно заключить на год, три года и пять лет. При этом решение о заключении нового контракта нужно принять не позднее чем за три месяца до истечения срока старого. Кроме того, уже заключенный контракт можно в любой момент расторгнуть по соглашению сторон.

Каждый контрактник вправе рассчитывать на льготы и соцподдержку от государства — это и возможность участвовать в военной ипотеке, и кредитные и налоговые каникулы, и бюджетные места для детей в вузах, и целый ряд дополнительных выплат и гарантий от регионов России. Также участникам СВО присваивают статус ветерана боевых действий со всеми положенными по закону преференциями.

источник: Парламентская газета

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