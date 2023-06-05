Кого возьмут, сколько заплатят, какие документы попросят: что нужно знать о службе по контракту

Судимым мужчинам и тем, кто имеет аномалии психики, инфекции и болезни крови, хотят разрешить служить по контракту. Соответствующий законопроект 31 мая депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму. Согласно его тексту, это разрешено только во время мобилизации, военного положения и военного времени. «Парламентская газета» рассказывает, как устроена служба по контракту в России и кто может добровольно примкнуть к вооруженным силам уже сейчас.

Кого ждут?

Согласно действующему законодательству, контракт имеют право заключать военнослужащие-срочники, граждане, пребывающие в запасе, молодые люди, поступившие в военные вузы, и женщины, не пребывающие в запасе. Помимо россиян, воспользоваться этим правом могут и иностранцы. Но если граждане нашей страны могут заключать новые контракты по мере того, как заканчиваются старые, то иностранцы такой возможности лишены — право поступить на контрактную службу им дается только один раз.

Кроме гражданства и военного статуса есть и еще ряд требований. Так, будущий контрактник должен владеть русским языком, быть психологически устойчивым и физически здоровым — и то и другое определяет специальная медицинская комиссия на этапе рассмотрения кандидатуры. Раньше к этим требованиям добавлялось высшее образование. Однако в последние годы эту планку серьезно понизили. Сейчас идти на контракт можно сразу после школы — ни высшее, ни даже среднее образование для этого не требуется.

Кому могут отказать?

Решение, брать ли человека на службу, принимает специальная аттестационная комиссия воинской части. Кандидату в контрактники могут как одобрить заявление, так и отказать, например, если в части нет вакантных должностей по его военно-учетной специальности, если сам кандидат находится под следствием или тем более сидит в тюрьме, имеет непогашенную судимость или ему назначено административное наказание за употребление наркотиков. Точно откажут кандидатам, которым суд запретил занимать воинские должности на какой-либо срок. При этом сам потенциальный контрактник вправе обжаловать отрицательное решение комиссии через суд или прокуратуру.

Как подать заявление?

Чтобы записаться на службу по контракту, нужно посетить районный военкомат или подать заявку дистанционно — через сайт службапоконтракту.рф или портал госуслуг. К заявке нужно приложить скан паспорта, краткую автобиографию и заполненную по образцу анкету, военный билет (если он есть), документы об образовании и свидетельства о браке и рождении детей (опять же, если они есть). После этого кандидата пригласят на собеседование и медкомиссию, и если все пройдет гладко — выдадут предписание отправиться в военную часть для прохождения службы.

На какой срок?

Контракт можно заключить на год, три года и пять лет. При этом решение о заключении нового контракта нужно принять не позднее чем за три месяца до истечения срока старого. Кроме того, уже заключенный контракт можно в любой момент расторгнуть по соглашению сторон.

Каждый контрактник вправе рассчитывать на льготы и соцподдержку от государства — это и возможность участвовать в военной ипотеке, и кредитные и налоговые каникулы, и бюджетные места для детей в вузах, и целый ряд дополнительных выплат и гарантий от регионов России. Также участникам СВО присваивают статус ветерана боевых действий со всеми положенными по закону преференциями.

источник: Парламентская газета

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