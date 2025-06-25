«Кольчуга», «лёгкий испуг» и «чудо», но всё могло быть гораздо хуже: о состоянии владельца «Тайгана» Олега Зубков

По словам Алексагиной, «при более тщательном обследовании выяснилось, что все-таки задето легкое».

Как оказалось при более глубоком исследовании, что задето легкое, да, трахея, возможно, рядом с трахеей чуть-чуть задет пищевод… Врачи особо ничего не говорят – врачи действуют, – рассказала Алексагина.

Тем не менее то, что произошло с Зубковым, Алексагина называет «легким испугом», подчеркнув, что такая оценка возможна в сравнении с тем, что могло бы произойти в результате нападения льва.

Раны незначительные по сравнению с тем, какие могли быть… Вот об этом я говорю… Это вообще не те травмы. Это называется легким испугом… Раны, которые он получил, – легкие ранения… Я как никто понимаю, какие травмы могли быть, – сказала она.

При этом она отметила, что «те, кто более-менее с медициной связан, понимают, что рваные укушенные раны не заживают быстро». Поэтому, хотя самый сложный для Зубкова период – первая ночь и первый день после нападения – позади, теперь «начинаются другие сложности», сказала Алексагина.

Потому что это дикое животное нанесло травмы. Есть глубокие, есть неглубокие. Но однозначно рваные… соответственно что-то туда однозначно будет занесено… Это не резаные раны, и они будут заживать долго, сложно… И скорее всего будут его и на антибиотики сажать, потому что, понятно, что будет воспалительный процесс идти, – добавила она.

Однако, по мнению Алексагиной, «у Олега Алексеевича здоровый, крепкий организм», и «восстанавливаться он будет быстро».

Он не пьет таблетки, даже если болит голова. Он физически очень крепкий человек и для своих 57 лет в прекрасной физической форме… У него сильный организм, не истощенный какими-то болезнями, операциями. У него нет аллергий. И любой антибиотик, я думаю, даст хороший эффект, потому что организм не знает антибиотиков, он не засорен этим ничем, – считает Алексагина.

По ее словам, это доказывает уже то, что он действительно писал записки ей уже на следующий день после ЧП, а когда его перевозили из Белогорской больницы в Симферополь, в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко, даже пожал ей руку.

И я тогда еще удивилась, что пожатие руки очень крепкое, человек в таком состоянии, на каталке, после всех манипуляций, – заметила Алексагина.

По словам Алексагиной, медики не вдаются в детали о состоянии Зубкова в своих сообщениях для широкой общественности, при этом находятся на постоянной связи с главой республики, его заместителями и министром здравоохранения, и все решается на самом высоком уровне.

В частности сегодня было принято решение перевезти Олега Зубкова санавиацией в специализированную больницу в Краснодар, напомнила Алексагина.