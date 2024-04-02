Количество выдач кредитных карт выросло за месяц на 9%, за год – на 20%

Объемы лимитов новых кредитных карт за месяц выросли на 12%, количество выдач – на 9%. За февраль этого года было выдано 2,28 млн кредитных карт с общим лимитом 244,02 млрд руб. Месяцем ранее – 2,10 млн карт с общим лимитом 217,60 млрд руб. Динамика среднего лимита по карте составила +3%: повышение со 104 до 107 тыс. руб. В годовом отношении общие объемы лимитов новых кредиток выросли на 2%, а количество выдач – на 20%. В феврале 2023 года было выдано 1,90 млн кредитных карт на 238,32 млрд руб. Средний лимит по карте за год сократился на 15%: в феврале прошлого года он составлял 125 тыс. руб.

По объемам лимитов кредитных карт в пятерку регионов-лидеров вошли: Москва – 179,89 тыс. карт с лимитом 27,15 млрд руб., Московская обл. – 142,19 тыс. карт на 18,28 млрд руб., Санкт-Петербург – 93,95 тыс. карт на 12,16 млрд руб., Краснодарский край – 95,70 тыс. карт на 10,16 млрд руб. и Свердловская обл. – 74,68 тыс. карт на 7,52 млрд руб.

В большинстве регионов из числа ТОП-30 по объемам выдач новых карт общие лимиты по ним выросли. Наибольший рост зафиксирован в Тюменской и Новосибирской областях: по +19%. Снижение объемов отмечается в Оренбургской обл. – на 4%, а также в Воронежской обл. и Алтайском крае – на 10%. Во всех регионах отмечается рост количества выдач кредиток в диапазоне от +3% до +15%.

Самые крупные лимиты по картам в феврале традиционно были одобрены жителям Москвы – в среднем 151 тыс. руб., Московской обл. и Санкт-Петербурга – по 129 тыс. руб. Наибольший рост среднего лимита по карте был зафиксирован в Тюменской обл.: +11%, наибольшее снижение – в Воронежской обл.: -15%.