Коллектив крымского завода собрал килограммы монет для международного памятника в Москве

Партнёр гуманитарной миссии Народного фронта, один из крымских заводов откликнулся на сбор монет для создания народного памятника “Живая память благодарных поколений” в честь 80-летия Великой Победы.

Свой вклад внёс весь многотысячный коллектив завода, чтобы частица от каждого стала частью памятника! Всё собранное будет переплавлено на заводе в Москве и пойдет как материал для изготовления памятника. Это уже третий подобный памятник, ранее установлены в Минске и в Бресте. Этот будет на Поклонной горе в Москве. Более 5 миллионов семей из стран бывшего СССР уже присоединились к акции, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Жители Крыма активно включились в сбор: люди несут домашние сокровища, которые бережно хранили десятилетиями. Старшее поколение вспоминает детство, походы за советским мороженым и пирожками за копейки, а студенты по просьбам бабушек и дедушек приносят семейные коллекции.

Огромное спасибо всем крымчанам, ставшим частью большого международного проекта, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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