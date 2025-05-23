Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Коллектив крымского завода собрал килограммы монет для международного памятника в Москве
Новости Республики
Коллектив крымского завода собрал килограммы монет для международного памятника в Москве
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Коллектив крымского завода собрал килограммы монет для международного памятника в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 23.05.2025

Партнёр гуманитарной миссии Народного фронта, один из крымских заводов откликнулся на сбор монет для создания народного памятника “Живая память благодарных поколений” в честь 80-летия Великой Победы.

Свой вклад внёс весь многотысячный коллектив завода, чтобы частица от каждого стала частью памятника! Всё собранное будет переплавлено на заводе в Москве и пойдет как материал для изготовления памятника. Это  уже третий подобный памятник, ранее установлены в Минске и в Бресте. Этот будет на Поклонной горе в Москве. Более 5 миллионов семей из стран бывшего СССР уже присоединились к акции, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Жители Крыма активно включились в сбор: люди несут домашние сокровища, которые бережно хранили десятилетиями. Старшее поколение вспоминает детство, походы за советским мороженым и пирожками за копейки, а студенты по просьбам бабушек и дедушек приносят семейные коллекции.

Огромное спасибо всем крымчанам, ставшим частью большого международного проекта, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Оленевка - в топе дорогостоящих направлений для летних поездок
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x