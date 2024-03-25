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Кольцевую ж/д через Донбасс и Новороссию в намерены запустить к концу года
фото: pikist.com

Кольцевую ж/д через Донбасс и Новороссию в Крым намерены запустить к концу года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 25.03.2024

Кольцевая железная дорога, связывающая Ростов-на-Дону с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу 2024 года. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24«.

Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов — строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым. <…> Практически к концу 2024 года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение правительству крымскому, — сказал Сальдо. 

источник: ТАСС

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