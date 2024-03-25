Кольцевую ж/д через Донбасс и Новороссию в Крым намерены запустить к концу года

Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов — строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым. <…> Практически к концу 2024 года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение правительству крымскому, — сказал Сальдо.