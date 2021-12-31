Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников поздравляет с Новым годом

Командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников поздравил военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал с Новым 2022-м годом.

Наступающий 2022-й год даёт нам новые надежды и чаяния на успешное продолжение того доброго, позитивного, чего мы достигли в году уходящем. И нам действительно есть чем гордиться, есть что взять из богатого на события 2021 года, – отметил генерал армии. — Отдельные слова благодарности и поздравлений я адресую прежде всего тем, кто встречает Новый год на боевом дежурстве, обеспечивает здоровье военнослужащих, их семей, населения гарнизонов в инфекционных и других отделениях военных госпиталей, противодействуя наступлению пандемии. Благодарю гражданский персонал за большой вклад в обеспечение жизнедеятельности войск округа! Особое спасибо ветеранам войны, труда и Вооружённых Сил за их работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.