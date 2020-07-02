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"Комета" вышла в море. В Крыму возобновили пассажирское сообщение по маршруту Севастополь-Ялта
фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

«Комета» вышла в море. В Крыму возобновили пассажирское сообщение по маршруту Севастополь-Ялта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:33 02.07.2020

С 1 июля возобновлено морское пассажирское сообщение по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь — скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта «Комета 120М» ежедневно совершает два рейса. Первое отправление в 8 утра из Севастополя, а второе в 17 часов из Ялты.

Прошлогодний опыт терминальной обработки и диспетчеризации движения пассажирских судов, на объектах транспортной инфраструктуры филиала ГУП РК «КМП» «ЯТП» по всему побережью акватории морского порта Ялта, позволяет с уверенностью утверждать, что заявленная частота движения на междугороднем маршруте «Севастополь-Ялта-Севастополь» не является предельно максимальной. В случае увеличения спроса в данном сегменте пассажирских перевозок, инфраструктура и соответствующие службы Пассажирского Комплекса филиала готовы обеспечить существенное увеличение уровня пропускной способности, ритмичность, безопасность и комфорт морских пассажирских перевозок, — отмечают в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Напоминаем, что билеты можно приобрести в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора перевозок www.kometaexpress.ru  и в мобильном приложении Комета. Стоимость билетов остается прежней.

"Комета" вышла в море. В Крыму возобновили пассажирское сообщение по маршруту Севастополь-Ялта

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