Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму

Ничего нового, но отдельные тезисы вызывают удивление.

Третий комитет Генассамблеи ООН в среду принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. За резолюцию проголосовали 63 страны, 85 воздержались и 22 высказались против. Подобный документ рассматривается ежегодно с 2016 года и не имеет обязывающего характера.

Резолюция, в частности, призывает Россию «принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». Среди таковых упоминаются «дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или «сотрудничать» с правоохранительными органами».

С задержаниями и арестами террористов, шпионов, деятелей запрещенных, экстремистских организаций все понятно. Но что подразумевали авторы (как мы понимаем, сидящие в Киеве) под понятиями «сексуальное и гендерное насилие»? То, что представителей лгбт-сообщества не устраивают здесь своих парадов и то, что родителей у нас не по номерам, а «папами» и «мамами» называют? Тогда да, уж извините, нарушаем. Крым – «не в формате» комитета ООН.

Кроме того, Москве адресован призыв «отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности, в том числе земли, в Крыму в нарушение применимых норм международного права».

И снова прокол. Авторы резолюции забыли о Конституции РФ, закрепившей внутри страны врховенство именно российского Законодательства, а не абстрактного «международного права».

Резолюция также «настоятельно призывает РФ уважать право на свободу религии или убеждений и гарантировать его осуществление всеми жителями Крыма, включая, в частности, прихожан Православной церкви Украины, исповедующих ислам крымских татар и запрещенную в РФ религиозную организацию «Свидетели Иеговы».

Согласитесь, как-то странно проецируют ислам в комитете ООН. Если ставят знак равенства с запрещенной и в России, и еще в ряде стран организацией «Хизб ут-Тахрир», то это, минимум, безграмотно. Ну а ПЦУ — просто раскольническое «ответвление». Тут авторы резолюции или схитрили, или протупили.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе обсуждения документа заявил, что «проливая «крокодиловы слезы» по поводу крымчан, соавторы резолюции вот уже несколько лет пытаются наказать население Крыма за его свободный выбор в пользу России».

Население Крыма реализовало закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение через свободное, мирное и соответствующее всем международным стандартам голосование, — напомнил он.

Дипломат напомнил, что любые дискуссии вокруг воссоединения полуострова с Российской Федерацией — бессмысленны

Россия гарантирует обеспечение прав человека на всей своей территории, включая Крым, — подчеркнул Кузьмин.

Он также указал, что «США и европейские страны осуществляют с 2014 года незаконные односторонние санкции, направленные именно на ущемление интересов крымчан».

Про Украину даже и говорить не хочу. Как Киев проявил «заботу» о крымчанах? Напомню. В зимний период 2015 года Киев прекратил подачу электроэнергии в 575 населенных пунктов, в которых проживала почти половина населения полуострова. С апреля 2014 года и до сих пор перекрыта подача воды по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% водоснабжения Республики Крым, — заявил заместитель постпреда России при ООН.

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захароваткже прокомментировала резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму.

Как и в прошлые годы эта резолюция носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове. Украина в очередной раз воспользовалась площадкой ООН для тиражирования своих необоснованных политических и территориальных притязаний на Крым, — выразила официальное мнение российского МИДа Захарова.

Анализировал резолюцию, материала МИД РФ и ТАСС Сеня Фрименс.