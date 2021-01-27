Комментарий Сергея Аксёнова в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила узников Освенцима. Напомню, что дата установлена в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН, а Россия была в числе инициаторов принятия соответствующей резолюции.

Жертвами Холокоста стали тысячи крымчан. «Расово неполноценными», а значит не имеющими права на жизнь, были объявлены не только евреи и крымчаки, но и славяне, представители других народов.

О страшных преступлениях нацистов на крымской земле напоминают памятник на десятом километре Феодосийского шоссе, Багеровский ров, Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный», множество братских могил.

Не секрет, что в Холокосте, в геноциде мирного населения активно участвовали представители многих европейских народов из числа пособников нацистов. Видимо, в симпатиях Запада к идейным наследникам фашистских прихвостней на Украине и странах Балтии, в навязчивых попытках переписать историю есть не только геополитический интерес и русофобия, но и желание стереть из памяти позорные страницы собственного прошлого, замести следы преступлений своих предков.

Но у крымчан память хорошая. Мы гордимся подвигом нашего народа, сломавшего хребет нацизму. Мы никогда не забудем о тех колоссальных жертвах, которые понесла наша страна. И никогда не допустим, чтобы в нашем обществе проросли сорняки национальной розни, идеологий расового превосходства, антисемитизма, ксенофобии. Рубили, рубим и будем рубить на корню.

Глава РК Сергей Аксёнов.