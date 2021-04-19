Комментарий Сергея Аксёнова в связи с памятной датой — Днём принятия Крыма в состав Российской империи

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с памятной датой России — Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи в 1783 году.

Сегодня важная памятная дата России — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 19 (8) апреля 1783 года императрица Екатерина Великая подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

Крымчане отмечают эту дату вот уже четверть века. В украинские времена это был акт сопротивления попыткам насильственной украинизации, напоминание о неразрывной связи нашего полуострова с Россией, о том, что Крым был российским еще в те времена, когда никакого государства Украина не было и в помине.

В 2014 году историческая справедливость была восстановлена. День 19 апреля стал сначала республиканской, а затем, в 2018 году, и федеральной памятной датой.

История показывает, что Крым достигал наивысшего расцвета только будучи в составе России.

Так было в 1783 году, когда древняя Таврида возродилась и расцвела, стала родным домом для многих народов. Под крылом великой империи прекратились междоусобные распри, наступил мир, началось развитие промышленности и сельского хозяйства, выросли новые города.

Так произошло и в 2014 году, когда крымчане после многих лет вынужденной разлуки с Родиной вернулись домой. За семь лет полуостров преодолел последствия грабительской колониальной политики Киева. Построены уникальные объекты, развиваются экономика и социальная сфера, позитивные изменения происходят во всех отраслях и на всех уровнях. Наш регион преображается на глазах.

И сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем имена и подвиги наших славных предков, на века определивших будущее нашего полуострова как неотъемлемой части России.