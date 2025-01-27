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Комментарий Главы Крыма в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста

Комментарий Главы Крыма в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 27.01.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.

«Потом я увидел детей… Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое – как будто пришито. Ребятишки молчали и показывали только номера, вытатуированные на руке. Слез у этих людей уже не было. Я видел, они пытаются утереть глаза, а глаза оставались сухими»».

Это воспоминания одного из освободителей узников Освенцима, Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петренко.

Лагерь был освобожден советскими войсками в 1945 году 27 января. Сегодня это День памяти жертв Холокоста – дата, установленная ООН. В числе этих жертв – тысячи наших земляков, убитых и замученных нацистами и их прислужниками в годы оккупации Крыма.

К сожалению, на Западе пытаются забыть о тех, кто погасил печи Освенцима. Официальной российской делегации не будет на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря смерти. Зато делегация Германии там будет. Будут и делегации других стран, активно поддерживающих нацистский режим, идолами которого являются антисемиты Петлюра и Бандера.

Русофобия отбивает не только память, но и здравый смысл, выжигает все человеческое.

Но мы в России помним все. И сделаем все, чтобы загнать нацизм обратно в могилу, из которой его подняли политические «колдуны» Запада.

Вечная память жертвам, вечная слава освободителям! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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