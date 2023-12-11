Комментарий Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.

Сегодня День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.

Скорбная дата. За период оккупации полуострова нацистские палачи убили десятки тысяч мирных крымчан.

На Нюрнбергском суде о преступлениях гитлеровцев узнал весь мир. Но тогда, в декабре сорок первого, многие наши земляки еще не догадывались, до какой степени озверения могут дойти оккупанты.

Один из очевидцев событий, житель Симферополя, написал в своем дневнике:

«…Распространяются слухи, что всех евреев немцы будут расстреливать. … Конечно, это вздор. Как бы ни были жестоки немцы, они не решатся на уничтожение мирного населения…»

Эта запись сделана за несколько дней до начала массовых казней на десятом километре Феодосийского шоссе 11 декабря 1941 года.

История не раз показывала, как быстро слетает шелуха цивилизации с мира, считающего себя «цивилизованным». Но те, кто сеет ветер ненависти, обязательно пожнут бурю, которая их уничтожит. Так было с нацистами XX века, так будет и с их нынешними последователями.

А вот еще одна цитата того же автора, которая не нуждается в комментариях:

«…Русские люди шли к преследуемым евреям, которых немцы объявили отверженными людьми, шли просить себе этих самых отверженных детей. Это был бессознательный, но великий в своей духовной красоте протест… Если в таком безнадежном положении дух русского народа не сломлен, то каких же еще доказательств надо для убеждения в конечной победе русского народа?».