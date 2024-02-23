Комментарий Сергея Аксёнова в связи с годовщиной формирования Народного ополчения Крыма

В 2014 году тысячи крымчан встали на защиту своего выбора быть с Россией.

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с десятой годовщиной формирования Народного ополчения Крыма.

Сегодня мы привычно называем формирование Народного ополчения Крыма, которое началось ровно 10 лет назад, историческим событием. Но тогда мы об этом, конечно, не думали. Ситуация была крайне напряженной, и никто не знал, чем все закончится. Так что вступление в ряды ополчения требовало мужества и твердых убеждений.

Перед ополченцами стояла задача: не допустить провокаций и кровопролития. И они с ней справились. Хотя бандеровцы и их крымские подельники изо всех сил пытались нагадить крымчанам разными способами, вплоть до попыток терактов.

В те дни тысячи наших земляков по зову сердца встали на защиту своей свободы и своего выбора быть с Россией – нашим любимым Отечеством. Это был мощный патриотический порыв. И сегодня многие участники народного ополчения принимают участие в СВО, помогают нашим воинам в тылу.

Спасибо всем за неравнодушие и патриотизм!

Вместе – к Победе!