Коммерческая недвижимость: спрос на такие объекты растёт. На что обращать внимание при выборе для покупки

В России растёт спрос на коммерческие объекты. На данном этапе, говорят эксперты сферы, инвестиции в такого рода приобретения рассматриваются как более перспективные, нежели вложения в жилую недвижимость. При этом специалисты, разумеется, предупреждают, что покупка коммерческой недвижимости имеет больше нюансов с точки зрения как выбора помещений, так и осуществления процессов, связанных с совершением сделок. Настоятельно рекомендуют — не заниматься здесь самодеятельностью, а всё-таки обращаться за помощью к консультантам, специализирующимся в этой сфере.
Вместе с тем, существуют, разумеется, параметры и моменты, которые стоит учитывать подбирая для приобретения объекты коммерческой направленности. Основные нюансы таковы:
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Критерии выбора коммерческой недвижимости
Выбор коммерческой недвижимости зависит от множества факторов, причём они могут варьироваться в зависимости от конкретных потребностей и типа бизнеса. В перечне фундаментальных:
- местоположение: расположение объекта недвижимости имеет буквально решающее значение. Этот пункт включает в себя его доступность для клиентов и сотрудников, близость к транспортным маршрутам и другим объектам инфраструктуры. Главное: местоположение должно соответствовать потребностям бизнеса и в том, что касается обеспечения его деятельности.
- бюджет: и здесь идёт речь не только о первоначальных вложениях, которые будут в момент покупки. Важно просчитать и перспективы: затраты на обслуживание и управление недвижимостью, в частности.
- тип недвижимости. Далеко не всегда оправдано покупать помещение явно неподходящее, но в надежде «перестроить его», при этом якобы сэкономив.
- размер и планировка. Площадь и планировка помещений должны соответствовать потребностям бизнеса. Необходимо учесть количество рабочих мест, хранения, торговой площади и другие факторы.
- техническое состояние, включая электрооборудование, сантехнику, отопление, вентиляцию и кондиционирование, играет важную роль. Недвижимость должна соответствовать нормам безопасности.
- планирование и градостроительные нормы: необходимо убедиться, что недвижимость соответствует планировочным и градостроительным нормам, а также имеет необходимые разрешения на использование.
- парковка и удобства: наличие автостоянки для клиентов и сотрудников, а также удобства, такие как рестораны, кафе, и т.д., могут быть важными для некоторых типов бизнеса.
- долгосрочные перспективы при выборе недвижимости. Например, аренда на долгосрок или возможность расширения. И, разумеется, необходимо учитывать возможность продажи объекта при необходимости.
- репутация и история: информация о предыдущих арендаторах и истории недвижимости может дать представление о состоянии объекта и возможных проблемах.
Покупка коммерческой недвижимости — стоит ли инвестировать в такого рода объекты
Оправданность решения инвестировать в коммерческую недвижимость зависит от ряда факторов, включая конкретные инвестиционные цели, бюджет, рискотерпимость и знания в данной области. Коммерческая недвижимость, подчёркивают эксперты, может быть хорошим способом разнообразить инвестиционный портфель и диверсифицировать источники дохода, но она также может быть связана с рядом рисков. Вот некоторые факторы, которые следует учесть при рассмотрении инвестиций в коммерческую недвижимость:
- цель инвестиций: стоит точно определить, какие цели преследуются. Например, коммерческая недвижимость может приносить доход от аренды, а также возможность капитализации, когда стоимость недвижимости увеличивается со временем.
- знания и опыт: понимание рынка коммерческой недвижимости и умение управлять недвижимостью могут существенно повлиять на успех инвестиций.
- ликвидность: коммерческая недвижимость может быть менее ликвидной, чем другие виды инвестиций, и продажа может потребовать времени. При всей своей внешней привлекательности.
- различные типы коммерческой недвижимости (офисы, розничные объекты, промышленные объекты и др.) имеют свои особенности и риски.
Прежде чем инвестировать в коммерческую недвижимость, рекомендуется провести детальное исследование, проконсультироваться с экспертами в области недвижимости и разработать инвестиционный план. Это поможет вам принять осознанное решение и максимизировать потенциальный доход от ваших инвестиций.
Коммерческая недвижимость — какие объекты наиболее востребованы
По словам специалистов, на данный момент наибольшим спросом пользуются такие коммерческие объекты как:
- небольшие офисы (и самим использовать, и сдавать в аренду).
- небольшие торговые помещения «под магазинчики». Причём здесь в многолетних «стойких фаворитах» квадраты в «спальных» районах. Правда, как в больших, так и в небольших городах такие объекты на продажу выставляются не часто.
- складские помещения. Но здесь оговорка — они должны быть «упакованными» (коммуникации, окружающая инфраструктура и т.д.). Покупка таких объектов, но «в чистом поле» — практические не востребована.
- специализированные (уже готовые к и работе) помещения — под аптеки, клиники, косметологические, зубные и т.д. кабинеты.
Что касается стоимости объектов коммерческой недвижимости, то здесь разброс «по ценникам» весьма велик. И с точки зрения непосредственно цен как таковых квадратов, так и с точки зрения определения стоимостной политики в зависимости от места (города) расположения помещений.
Так, если за 40 миллионов рублей в Москве или в Питере удастся купить офис площадью всего лишь в 120 кв.м., то в том же Коврове (Владимирская область) за эти деньги можно стать владельцем базы отдыха с постройками, соответствующей инфраструктурой, благоустроенной территорией и т.д.
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