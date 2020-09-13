Коммунальщики Симферополя расчищают русло реки Салгир. Говорят, это «полноценный уход и очистка»

Бригада МБУ «Город» приступила к регулярной полной очистке русла реки Салгир. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

По информации начальника Департамента, коммунальщики регулярно проводят мероприятия по очистке русла реки Салгир от крупного бытового мусора. Однако, в связи с застоем воды в реке и появлением растительности, а также возникшими трудностями пропуска водного потока из-за намывов после осадков, возникла необходимость в корректировке графика уборки набережной и русла.

Качественно выполнить работу по очистке русла можно только с применением техники. На сегодняшний день сотрудники приступили к расчистке русла реки от намывов гравия и песка специализированной техникой от гостиницы «Москва». Затем системно, по мере выполнения работ по участкам, бригада будет двигаться вниз по течению в сторону парка им. Ю.А. Гагарина, — рассказал Евгений Маляров.

По его словам, на очистку русла рабочие выходят ежедневно. В работе задействовано 4 единицы техники и порядка 10 сотрудников учреждения. Также силами МБУ «Город» вдоль русла реки и на прилегающих территориях проводятся субботники, в ходе которых убираются ветки и случайный мусор, выполняется покос травы.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.