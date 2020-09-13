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Коммунальщики Симферополя расчищают русло реки Салгир. Говорят, это «полноценный уход и очистка»

Коммунальщики Симферополя расчищают русло реки Салгир. Говорят, это «полноценный уход и очистка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:33 13.09.2020

Бригада МБУ «Город» приступила к регулярной полной очистке русла реки Салгир. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

Коммунальщики Симферополя расчищают русло реки Салгир. Говорят, это «полноценный уход и очистка»

По информации начальника Департамента, коммунальщики регулярно проводят мероприятия по очистке русла реки Салгир от крупного бытового мусора. Однако, в связи с застоем воды в реке и появлением растительности, а также возникшими трудностями пропуска водного потока из-за намывов после осадков, возникла необходимость в корректировке графика уборки набережной и русла.

Качественно выполнить работу по очистке русла можно только с применением техники. На сегодняшний день сотрудники приступили к расчистке русла реки от намывов гравия и песка специализированной техникой от гостиницы «Москва». Затем системно, по мере выполнения работ по участкам, бригада будет двигаться вниз по течению в сторону парка им. Ю.А. Гагарина, — рассказал Евгений Маляров.

Коммунальщики Симферополя расчищают русло реки Салгир. Говорят, это «полноценный уход и очистка»

По его словам, на очистку русла рабочие выходят ежедневно. В работе задействовано 4 единицы техники и порядка 10 сотрудников учреждения. Также силами МБУ «Город» вдоль русла реки и на прилегающих территориях проводятся субботники, в ходе которых убираются ветки и случайный мусор, выполняется покос травы.

Коммунальщики Симферополя расчищают русло реки Салгир. Говорят, это «полноценный уход и очистка»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Коммунальщики Симферополя расчищают русло реки Салгир. Говорят, это «полноценный уход и очистка»

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